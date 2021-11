Carácter

Oye, me agrada que Marelissa Him quiera poner orden en el programa, a veces los participantes se quiere salir de control. ¡No se señor! Ella los va ubicando y en tono fuerte. ¡Bien! Ha mejorado bastante, antes sonaba como a grosería, pero ahora lo hace bien. Nada se le escapa. Vieron, lo bueno también lo resalto, siga así “mijita”, va muy bien.

Muy bien

Me ha gustado enterarme de la iniciativa de Carolina Castillo para ayudar a los animales. Sí, vender algunas de sus prendas para recaudar fondos para apoyar a los animales necesitados. Son acciones que se deben resaltar. Y algo que me llamó la atención es que ella no anda con un letrero en la frente diciendo lo que está haciendo, lo hace en silencio, pero con un gran impacto.

Reflexión

¿Qué le pasaría a Juanpi Dolande que compartió una reflexión sobre la verdadera amistad? ¿Tal vez es algo personal o solo una reflexión? Pero es cierto, a todo el mundo no se le puede llamar amigo, cuando menos lo esperas te traicionan. Profundas palabras las de Juanpi y lo más importante es que muchas personas han reflexionado sobre el tema luego de su publicación.