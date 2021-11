Pues sí...

Versión impresa

Tengo que aceptar que la espontaneidad de Doralis Mela me agrada. Es una de las pocas cosas que me agradan de la “mijita”, porque ahora la veo más egocéntrica, antes no era así o lo disimulaba bien. No obstante, el verla sonriendo comiendo concolón, me pareció muy gracioso, aunque algunos digan que es una tontería y que está fuera de orden. ¡Fue algo chistoso!

Más o menos

Tengo que felicitar a Blas Pérez, luego de verlo bailar Danzón Cumbia La Espigadilla, en el segmento Con Paso Fino de Hecho en Panamá. Al menos llevaba el ritmo y se vio elegante la presentación junto a Giselle. Aunque, por un momento, lo vi como un robot, en términos generales estuvo aceptable, buscando la elegancia que se necesita para esta interpretación.

Bien

Oye, qué chistoso José Miguel en “Pasapalabras”, de verdad que ese “mijito” tiene carisma. Me he reído hasta decir “no más” con sus ocurrencias mientras respondía las preguntas. Creo que fue muy acertado invitarlo. Siempre he dicho que me gusta la humildad de José Miguel, me da la impresión de que es del grupo de que actúa igual, frente y detrás de la cámara.