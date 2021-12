Vaya, vaya

Daluna está feliz con su novio y eso me alegra. Siento que está más estable en su relación sentimental. Antes era un poco indecisa, pero llegó su gran amor. ¡Qué bueno! Al menos eso parece. Siga así, no le haga caso a la gente que le tira “hate” a su novio por el color de piel y le andan diciendo que él fue quien la hizo subir de peso. Usted siga siendo feliz.

¡Bien hecho!

Me alegra que Kathy Phillips haya respondido al “hater” que habló sobre su peso. ¡Bien hecho! Y, no estoy de acuerdo con las polémicas, pero es que hay gente metida. Se pasan, no sabemos qué problemas tendrá la “mijita”. También, hay formas de aconsejar a los demás en este tema. Aunque, tampoco es problema de nadie si ella sube o baja de peso.

¡Santo!