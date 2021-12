No aprenden...

¿Será que la covid-19 se fue y yo no me he dado cuenta? Sé que me van a decir que ya canso con este tema, pero no sé qué le pasa a la gente. Casi me da algo cuando vi a un montón sin mascarilla en la presentación de “Los Nuevos Distinguidos” de la agrupación de Ulpiano Vergara. ¡Qué barbaridad! Eso estaba lleno y los que usaban el cubrebocas eran pocos.

Vaya, vaya. Susan Castillo llevó a su esposo a la estética, ahora su Boris Reyes luce más joven. Puro ácido hialurónico. Varios se estaban riendo del “mijito”, pero no le veo nada de malo, el que puede y quiere, que se haga sus retoques, no tenemos porque envidiar a los demás, eso es malo. Muero por ver cómo quedará cuando haya ido a varias sesiones del tratamiento.

Oye, la “mijita” Sofía Valdés sigue subiendo como espuma. No cualquiera va de invitada a la apertura de una tienda Chanel y menos en Miami. Un aplauso de pie para la panameña quien va dejando huellas por donde pasa. Es toda una celebridad y se ve que es bien humilde o será que me estoy equivocando, no creo. Le deseo lo mejor y que siga cosechando éxitos.