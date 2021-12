¡Bárbaro!

¡Ay no! Qué pereza con Yemil. Cuando deja de sonar un poco en redes sociales, busca algo para llamar la atención nuevamente. Hace unos días, publicó un mensaje profundo de arrepentimiento. Eso es pura pantalla, no creo que esté arrepentido de nada, solo pasan unos días y vuelve hacer lo mismo. “Mijitas”, no le crean a “El Maleante caro”, cuidado.

¡No sea vivo!

Carlos Cerdeño, te vi. Deja de decirle a tus compañeros cuando le toca su turno en el deletreo. Eso no está bien, ellos deben estar pendiente, de eso se trata el juego. No te desesperes. Lo que tienes que hacer antes de que empiece el juego, es decirles que estén pilas, pero no recordarles su turno cuando ya empezó la dinámica. ¡No seas vivo! Eso está muy mal.

¡Más bien!

Me ha gustado ver a Robin Durán, se ve muy bien. Se ha quitado varios años. Qué bueno que se conserve así. Además, me agrada su forma de ser, no sé, me da la impresión de que es bien humilde. Espero, no equivocarme. Lo vi en Jelou! mostrando su lado de “chef”, me despertó el apetito, se veía muy bien lo que preparó.

Siga así “mijito”.