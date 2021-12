Necios...

Oye, la gente hablando tonterías del vestido de novia de Miroslava Herrera. El traje tenía una tela por debajo, no anden inventando y viendo cosas que no existen. Solo quieren molestar. ¡Santo! Pero, algo sí voy a decir, el vestido está elegante y debe ser caro, pero bonito, bonito, no me pareció. Igual, para gustos los colores, ella es feliz y vivió su gran momento.

¡Santo!

El ChollyKid supo responder con educación a la persona que le preguntó si era o no gay. Oye, la gente si es metida, pregunten otra cosa, qué van a ganar con este tipo de interrogantes. El morbo antes que nada, no sean así. Si el “mijito” es o no, no es asunto de nadie. Me gustó como le respondió a esa persona que no tiene vida propia y anda buscando la de los demás.

Pereza

¡Qué tontería! Doralis Mela con el chiste de que estaba embarazada. Aunque yo no le creí ni por un segundo, sí hubo unos cuantos que le creyeron. No sé qué quería ella con eso, ¿por el Día de los Santos Inocentes? Señores busquen bien el significado de esta fecha, no anden haciendo locuras. La verdad, qué pereza con Doralis, ¿será que quiere un hijo?