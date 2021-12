Adicción, ¡no!

No estoy en contra de las personas que deciden darse un retoque de la mano de un cirujano. No obstante, me da terror cuando lo agarran de costumbre, como una obsesión. Yoani Ben ya debe bajarle dos rayas a la cirugías, que no se le haga costumbre. Todo en exceso es malo. Sé que es su asunto, pero, piense bien y descanse del bisturí.

Toda la razón...

Orman Inniss tiene la boca llena de razón cuando dice que las caras de la televisión se creen “ricos y famosos”. Como dice él, “somos pobres”. Incluso, los mandó a ubicarse. Opino igual que él, qué van hacer famosos esos presentadores de televisión y supuestos “influencers”. Pero, la culpa es de la gente que los eleva a ese nivel.

¡Qué barbaridad!

Vaya, vaya...

Anyuri muy bonita con ese traje dorado, de verdad que parece otra persona. ¿Será que se trae algo entre manos con Chanel? Aunque puede ser que simplemente quería impresionar y atraer miradas, creo que lo logró. Ojalá siguiera por este camino y dejará la chabacanería a un lado, porque no la lleva a ninguna parte. Ella es guapa, aunque a veces no lo haga notar.