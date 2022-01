¿Será?

Versión impresa

Oye, ¿será que Clarissa Ábrego de verdad tiene un nuevo amor? Eso sí sería una buena noticia, ella tiene derecho y se merecía algo mejor que Rafe. Ojalá sea verdad y que le vaya muy bien. Amanecerá y veremos, quién es el “mijito”. No sé ve muy guapo, pero de algo sí estoy segura, es mejor que su ex. Enhorabuena. Espero que los rumores resulten ciertos.

Triste, pero...

Sí, fue una situación difícil la que pasó Nikeisha tras su contagio con la covid-19. No obstante, la “mijita” no debió andar quejándose en las redes sino actuar. Ir a atención privada. ¡Señores! Ya todos sabemos cómo es mi Panamá, si te pones a esperar te puede ir mal, a ellos no les importa nada. Ojalá, ella haya podido resolver su asunto y ya se encuentre mejor.

Muy bien

Me alegra mucho que Estefana ya esté en su última quimioterapia, nadie quiere estar enfermo y esta ha sido una batalla dura para ella y su familia. Durante este tiempo me he dado cuenta que es muy valiente y ha sido como una forma de desahogo hablar de su proceso con sus seguidores que aunque sea con una voz de aliento la han apoyado.