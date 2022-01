Accidente...

¡Gracias a Dios solo fue el susto! Me dio cosita con Michelle Simons luego de ese pequeño accidente en medio del programa matutino. Por suerte, no se dio un golpe fuerte. Además, en ese instante no había nadie que la ayudará para no llegar hasta el piso. Bueno, son cosas que pasan en cualquier lado. Espero, que de verdad la “mijita” esté bien.

¡Otra vez!

Cero y van dos. Ramiro Hernández nuevamente tiene covid-19. Recordemos que no hay que bajar la guardia señores. No se confíen, el virus está por todos lados. Lo importante es que él dice que “casi” la pasa como asintomático, los síntomas son bien leves. ¡Qué bueno! ¿Ven que las vacunas ayudan?. Además, se ve que el “mijito” está de buen ánimo.

Aplauso

Muy bien que la gente esté apoyando a María Pía Zubieta luego de que le ganará la batalla legal a TVN. Es como ella dice, no era un capricho, ese era su derecho. Le costó años, pero salió triunfadora y eso es lo más importante. Hizo valer su derecho, no se dejó. Es que así se hace. Ya saben, queda de experiencia y ejemplo, luchen que sí vale la pena. No se dejen.