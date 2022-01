Sí, pero...

Muy querida y todo, Nathy González, pero debe bajarle dos rayas, a veces anda acelerada, habla a mil por hora. ¡Dios, qué falta de todo! Pero, cuando lo hace cree que lo está haciendo muy bien. “Mijita”, usted es guapa y todo, en general su trabajo lo hace bien, sin embargo, a veces se exalta y aunque no lo note empieza a acelerarse, entonces pierde la gracia.

¡Qué chistoso!

Aunque lo critiquen, Orman Inniss tiene toda la razón, por qué los “supuestos famosos del patio” tienen que andar anunciando que tienen covid-19. Eso a nadie le interesa, hay decenas de personas que salen positivas a diario y normal, pero, ellos empiezan a contarlo como si fuese la gran cosa. Déjense de eso, no quieran taquillar a costilla del virus. Se pasan.

Fuerte...

No sé, hay algo que no me cuadra en la relación amorosa entre Birna Quintero y el expelotero. Vi unas fotos que él compartió en un video donde besa a la “mijita” en la boca y tiene los ojos abiertos. Se ve bien extraño. Da una mala impresión, no sé si serán cosas mías, pero no se ve real. Ella sí se lo quiere comer a besos, de eso no hay dudas.