¡Pereza!

Ahora la moda es que, sí te piden matrimonio hay que gritarlo a los cuatro vientos. ¡Ya aburren! Una de las últimas fue Amanda Díaz, quien se va a casar con Mario Fonseca próximamente. Está bien, todo muy bonito, pero estas cosas deben vivirlas calladitos. Cuando están en la puerta del altar o frente al juez, ya es algo más concreto. Solo es un consejo.

No sean así

¡Si hay gente mala! Mira que venir a burlarse del mal ajeno, eso no es gracioso. Vi comentarios de personas riéndose y haciendo chiste con lo que le había pasado a Elizabeth Grimaldo con sus muebles. ¡Señores! Más empatía, si fuese a ustedes a los que les hubiese ocurrido no estarían con la risa. El mundo da muchas vueltas. No sean así.

¡Qué feo!

No sé si volvieron o no, pero de mal gusto eso de que Dímelo Flow enseña un bikini de la mujer con quien estaba acompañado, sea o no Jacky Guzmán. Es una acción de un “poco hombre”. ¿Será que regresaron? ¿Será que él solo quiere generar morbo? No lo sé, pero el “mijito” debe ser menos engreído, que no quedó nada bien frente a sus seguidores.