En cierta forma comprendo a Neka cuando pensó en mostrar o no sus pies en una publicación de redes sociales. La verdad es que siempre va a salir una mente sucia y de seguro a ella le va a incomodar. Pero, también comprendo que si es por comentarios negativos a eso no le debe dar color, son sus pies y después que estén aseados lo demás no importa.

Más o menos

No sé, pero aún no me termina de convencer la presentadora de SERTV, Geny Mode. Siento que la “mijita” va como la tortuga cuando habla y no tiene esa chispa de llamar la atención de la audiencia, le falta algo. Claro, no es que va andar a mil por hora, pero necesita practicar más. Pensé que ya había mejorado eso, pero qué va, sigue igual. Es solo un consejo.

Un 10

Oye, qué bien se ve Robin Durán. Muy conservado. Parece de 20. Además, ha sido muy atinado unirlo a las filas de los presentadores de Jelou! Él le da un aire diferente al programa. Me encanta verlo. Todo me gusta: Sus “outfits”, sus zapatos y su forma de actuar en el programa. Claro, hay días en que se sale de la tangente, pero es normal.

Siga así “mijito”.