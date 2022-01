Le falta...

Versión impresa

Muy bonita y todo, pero a Solaris Barba le falta más práctica frente a la cámara. Como que no modula bien, entre otras cosas. Yo sé que es algo normal, porque no está acostumbrada, pero “mijita” practique rápido que no es pararse y hablar, hay que ensayar más. No obstante, me agrada verla junto a Doralis Mela. Con un poco de práctica estará lista. Solo es un consejo.

Debo esperar...

¿Será que si es bueno Los Festivaleros? He visto los anuncios promocionales y no me llama la atención. Hay algo ahí, que no me convence. Creo que ellos no están para este tipo de programas. Claro, parece que les agradan los viajes y demás, pero les falta algo. Voy a pensar que es porque no he visto el programa, pero con esas promos me basta.

No ‘like’

A mí me agrada Roseta Bordanea, siempre he dicho que se viste hermoso, pero cuando algo no me gusta, yo lo digo. Este miércoles la vi con unas sandalias que no me gustaron para nada, no sé sí es que no le iban con el traje veraniego que estaba usando o qué, pero se le veían raras. ¡Ay no! No se ponga más esas chanclas, están feas. Aunque para gusto, los colores.