¡Cierto! No es juego

Versión impresa

Pronta mejoría para Natalia González quien dio positivo a la covid-19. Yo sé que cientos de personas dan positivo a diario en Panamá y en el mundo, pero la menciono a ella, por las atinadas palabras que dijo en el programa: la covid no es un simple resfriado. ¡Señores! Tienen que cuidarse, no agarren las cosas a relajo. Cierto, a unos les dará leve, pero a otros no. ¡Ojo!

¡Ay no!

Como lo dije hace unos días, el pasar por el cirujano se ha convertido en una moda para algunas caras de la farándula local. En estos días fue el turno de la artista urbana Carlienis. Digo, no está mal, pero es como una “fiebre” o no sé. Espero que al final se sientan complacidas de verdad con el resultado de lo que se “agrandan”. No todas, pero muchas cirugías son peligrosas.

Muy bien

Qué bueno que la hija de Aldo Ranks, Marie Claire, también siga los pasos de su papá en la música. Aunque también espero que no se le vayan a subir los humos. “Mijita”, disfrute de su fama, pero no se me ponga novelera que eso no la va a llevar a ningún lado. Además, no se ande metiendo en líos, evite ganarse una mala fama. Es solo un consejo sano. no lo tome a mal.