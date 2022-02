¡Qué gracioso!

Me he reído del Dr. Gustavo Carrizo quien estuvo con Alexis Sitton en una barbacoa, se notaba que le dolían los ojos. No está acostumbrado. Si usted no domina el asunto no lo haga, le puede ir mal. Les faltó salir con el cartón a soplar para que se prendiera. Por suerte el “chef” le tendió la mano y pudo salir airoso de la experiencia con el carbón.

Me gustó

¡Qué lindo! Me agradó la sorpresa que le dieron a Elmis Castillo en “Tu Mañana”. de verdad que fue “cool” y sobretodo, las cosas que dijo. Me dio mucha risa cuando preguntó sobre quién le había dado el pasaje a su mamá. ¡Qué ocurrencias las de Elmis! Pero, me alegró la mañana. Este tipo de contenido, aunque parece tonto, le saca una sonrisa a más de uno.

¡Basta!

Es cierto lo que dijo Mehr Eliezer -quien tiene un lindo cuerpo- muchos piensan que un abdomen plano y una cintura de abeja es sinónimo de un cuerpo perfecto. Además, si tienes unas libras de más de una vez te andan criticando. No obstante, estoy clara en que la obesidad ya no es salud, pero no sabemos qué está pasando y por qué la persona tiene ese peso.