Bella, pero...

Versión impresa

Muy bonito el momento en que Marilú de Icaza se estaba midiendo el vestido de novia. Muy elegante y debe ser bien caro. Le quedaba a la perfección. No obstante, pienso que son momentos privados, ya el novio la vio vestida así y antes de la boda. Aunque esto puede ser una creencia, mejor es prevenir que lamentar. Pero sí, reitero, estaba hermosa.

Me gustó

Pocas veces me agradan los atuendos de Yohany Guevara, pero tengo que resaltar que esta semana usó uno rojo que no se le veía mal. De igual forma, el peinado y el maquillaje, eran aceptables. Ella es guapa, pero a la hora de vestirse tiene desatinos. Debe hacer una mejor elección de sus “outfits”, porque cuando lo hace se ve más guapa de lo que es.

Bien

Me agrada que en Telemetro le estén dando oportunidad a las nuevas caras de periodismo. He visto, desde hace unas semanas el trabajo de Linda Batista, en el segmento de Telemetro Reporta en Tres Minutos. Tiene buen manejo de la cámara, su voz llama la atención y se ve que se siente cómoda. Lo único son los “outfits”, pero comprendo que no tiene tanta experiencia.