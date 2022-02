¡Como que no!

No sé, pero esas uñas de “El Boza” no me gustan, el “mijito” canta bien y todo, y que bueno por sus logros, pero esa moda de esas uñas largas y con esos colores, qué va. Aunque, por ahí dicen que para gustos los colores, a mí no me gustan. Ni hablar del vestuario que usó en el video donde se le aprecian las uñas, no sé, pero como que no. Yo pensando en voz alta.

!Santo¡

Jacky Guzmán en estos días con esa foto dizque sin filtro, que risa me da. Digo, ella es bella y sabemos que tiene varias cirugías por eso se ve así. Pero, yo diría sin filtro y mil cirugías. Nada de eso es natural, porque natural son mis plantas que solo les echo agua. Deje de andar posando “al natural”, que usted sabe que no es así, pero si quiere más bisturí es su asunto.

¿Qué será?

Por ahí vienen sonando las piedras de que la One Two traerá un programa tipo Jelou! o Tu Mañana, ¿en serio? Me gustaría ver eso. ¡Santo! Viniendo de este personaje no creo que sea nada educativo, ojalá esté equivocada y me sorprenda. Y vi en la foto los otros supuestos miembros de este proyecto. ¡Qué locura! Espero que sea algo diferente, que me deje con la boca abierta.