Bien guapa...

Versión impresa

Oye, en estos días vi a Karen Chalmers con un “outfit” bien juvenil, una falda “jeans” corta y una chaqueta escotada. ¡Muy guapa se veía! La verdad que, a pesar de que ella, ya acumula varios años, pero se conserva muy bien. Sí, ya sé que dirán que ella tiene plata para sus retoques y por eso está así, pero, no importa, igual se ve hermosa. “Mijita” usted continúe así.

¿Cómo hacen eso?

Vi a Clarissa Ábrego con su nueva pareja sentimental, se ven lindos, dicen ellos que enamorados. La verdad esto me hace dudar, porque la mayoría de las “caras del Chollywood”, cambia de novio y novia, como quien cambia de “panty” o calzoncillo. Se enamoran con una facilidad y rapidez. Bueno, espero que este sí sea el indicado y conformen algo más serio.

Otra vez...

Una vez más suena el nombre de Tatiana Vélez en las redes sociales, ni porque está a kilómetros de Panamá dejan de hablar de ella. ¿Qué traerá ese rumor del supuesto embarazo? ¿Será de Yemil? ¿Un invento? No lo sé, amanecerá y veremos, pero ojalá que todo sea un “show” de ese par. No me quiero ni imaginar si es cierto, todo el revuelo que se va a generar.