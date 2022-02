Mejor

Versión impresa

Considero que Marelissa Him está haciendo un buen trabajo como presentadora de “Pasapalabra”, me agrada como lleva el programa, ya dejó un poco la regañadera que agarraba con los participantes. No se veía nada bien esa actitud. A veces quiere perder el control, pero ya es meno. Siga así “mijita” lo está haciendo bien. Es solo un consejo.

Experiencia

Tras ver la publicación de Joseline Pinto y los estragos que causó en un momento de su vida el consumo de esteroides, puedo decir que la “mijita” ya aprendió la lección. ¿Por qué hacen eso con sus vidas? No era necesario en ella. ¿será que o abusaba? El asunto es que comparte esta experiencia para que otros se vayan con cuidado en el uso de estos.

¡Ay no!

La verdad es que tendrá a sus seguidoras que se rasgan la vestidura por él, pero, para mí nada que ver. Sí, me refiero a Jorge Gómez que no sé por dónde le ven la guapura. O sea, no es feo, pero tampoco agraciado para que lo anden colocando en un pedestal. Esas mujeres están ciegas y para colmo a él se le sube el ego. Que alguien le diga que se baje de ese escalón.