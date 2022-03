Enamorada...

Ana Lucía Herrera está viviendo un buen momento junto a su nuevo amor. Ella tiene derecho a ser feliz y tener a un galán que la acompañe. Lo que no me agrada de esto es que siempre exponen su vida privada en redes sociales y si llegase a pasarle algo a la pareja -espero no sea así-, ya quedan hablando de ellos y empieza el revuelo en las redes sociales. Yo solo digo.

¡Fuerte!

¡Qué enredo! Sí, en el que está metida Nelva Saldaña, versiones van y versiones vienen. Algo no me cuadra. Pueda que en efecto, Nelva respondió al ataque de la joven o pueda que sea la versión de la otra “mijita”. Lo que sí es necesario recalcar es que la violencia no es buena. Recuerden: violencia, genera más violencia. Ojalá se aclare todo este asunto. ¡Qué incómodo!

Más bien

Siempre lo he dicho “el que puede, puede y el que no, mira”. Yoani Ben en París. ¡Más bien! ¿Tiene toda la plata o será que su comadre le pagó el viaje? No importa, lo que vale aquí es que ella está disfrutando de una ciudad mágica y encantadora. ¿Quién lo iba a decir? Yoani como las grandes estrellas. Bueno, que siga gozando de su viaje inolvidable.