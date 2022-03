¿Será?

Soy del grupo que piensa que entre Jacky Guzmán y Dímelo Flow todavía hay candela. “Mijitos” no sé por qué andan que sí que no. Pero, lo peor es que dejan pistas. Es como un relajo, son infantiles. Si van a estar colgando, mejor estar en el suelo, porque si no lo quieren decir no anden con esas pistas y cizaña en las transmisiones de las redes sociales.

Suerte

Josué Reyes póngase en las pilas, porque usted sí va para “Pasapalabra” Mundial, allá es más fuerte. Imagino que ya empezó a repasar. No dudo de su capacidad, pero no agarre los mandos bajitos, porque no será fácil. La preparación será la clave para esta competencia, tiene que se juicioso. Me alegra que vaya a vivir esta experiencia. Le deseo suerte.

¡Qué va!

Oye, de verdad que tiene que haber sido incómodo ese comentario que recibió Natalie Harris, tal como ella contó. Mira que decirle que con el cabello corto parece “mismo hombre”, estuvo fuera de orden eso. Hay gente que se pasa, bueno creo que la gente debe vestir y usar el cabello como desee. Se pueden hacer comentarios, pero tampoco tan destructivos.