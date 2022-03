No sé

Versión impresa

Siento que hay algo en Ekaterina que no me termina de convencer. Ya lleva $4 mil recaudado, ¿será que regresa de verdad? Bueno, me da pesar por los niños y la situación de su país, acá estarían mejor, pienso yo. Espero que si “La Panarusa” regresa se comporte y que todo lo haga por el bienestar de sus hijos, que deje los escándalos a un lado. Solo digo.

Sí, pero

Me cae bien Kathy Phillips, pero no me puedo quedar callada frente a algunas cosas. Me dio tristeza lo de la pérdida de su bebé y también lo de su estado de salud. Pero, considero que son eventos privados, personales que se deberían guardar para los miembros de la familia. No sé por qué insisten en ventilarlos. En fin, si ella lo quiso así, no se puede hacer nada. Solo digo.

Qué novedad

Oye, “El Maleante Caro” andaba feliz con su nueva novia, ahora que le toca audiencia misteriosamente se enferma. ¡O sea! Solo él se cree su cuento. Tiene que enfrentar a las autoridades por sus malos actos. ¿A qué le teme? Vamos a ver con qué se saldrá la próxima. Muy bellaco para unas cosas y para las otras qué. “Mijito” salga de esto rápido, no le de más vuelta.