No se dejó

Versión impresa

¡Bien hecho! Demphra respondió a Anuel AA. De verdad que él se pasó. Demphra no se iba a aguantar los insultos del novio de Yailin. Ella le dijo “insolente” y bien merecido que se lo tiene, mira que venir a denigrar el trabajo de los demás artistas cuando el de él no es que sea lo mejor del mundo. Espero todo quede así y no siga con la polémica.

Mira tú...

Más bien, Mirta Rodríguez en “A lo Panameño”, de seguro le irá bien, pues ella conoce de esa materia, de verdad, no como algunas presentadoras y presentadores de programas culturales que no saben ni lo que están hablando. Esperemos que su segmento sea realmente atractivo y educativo. Aparte de entretenido para despejar la mente los fines de semana.

Muy bien

Oye, qué bien que K4G se llevó ese galardón internacional. A pesar de todo lo que se dice del productor y de las polémicas en las que ha estado involucrado, el “mijito” hace un buen trabajo y al final eso es lo que importa. Espero siga trabajando fuerte en la música para que continúe cosechando éxitos. Ojalá mantenga su humildad, así llegará lejos. Lo mejor para usted.