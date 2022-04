No sé

¡Para gustos los colores! Pero considero que esos “outfits” que usa Ramiro se ven extraños, no sé. No me gustan ni en colores ni en estilo. A veces anda con esos pantalones rotos y pegados, y luego se va al otro extremo, con pantalones largos y anchos. Bueno, debe ser que estoy atrasada en tendencias de moda, pero no me son atractivos. Así se ve de más edad.

Me encanta

Qué bien que la “mijita” Sofía Váldes se va a presentar en su Tierra natal, me encantaría ver eso. Además, me gustaría ver sí en realidad los panameños la van a apoyar así como lo hacen los extranjeros en otros países. Pero, como ya los conozco, de seguro van a buscarle la quinta pata al gato y hablarán mal de ella. Espero equivocarme, apoyemos lo nuestro.

Vaya, vaya

Oye, Judy Meana está bien guapa y no lo digo yo solamente, pues veo que en las redes sociales le dejan piropos por montones. Pero, es que no es para menos. Aunque ese corte de cabello no me gusta mucho, no se le va mal, pero el resto de cosas como su figura y su estilo al vestir le dan bastante puntos, bien simpática la vice. ¡Siga así de hermosa!