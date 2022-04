No

Oye, esas mujeres alborotadas solo porque Samy Sandoval salió sin camisa. ¡Santo! Mínimo lo vieron con poca ropa. No, qué va, tienen que bajarle dos rayitas. Ha sido toda una algarabía de algunas por ahí. Pobre Samy de seguro no querrá salir más así. Él solo estaba haciendo un anuncio y los mensajes que le dejaron estaban bien fuertes. Así no se puede.

Aplauso

Me encanta ver que Merh Eliezer brinda mensajes positivos a sus seguidores, palabras de apoyo. Ella sí que es una “influencer”, esas palabras de auto aceptación y amor propio para sus seguidores son dignos de admirar. No como otras que dicen llamarse “influencers” y lo único que hacen es mostrarse con poca ropa. ¡Aprendan de Merh Eliezer!

Para gustos...

No sé, pero Jorge Gómez se cree un “Brad Pitt”, no sé qué le pasa, a veces anda desubicado. No me gusta para nada cuando se muerde los labios, “mijito” no le queda nada “sexy”, hace el ridículo. Que alguien le diga que se ubique, que se ve extraño con eso que hace. Bueno, es que hay un grupo de mujeres que son como ciegas. ¡Ay no! Para gustos los colores.