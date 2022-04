Obsesión

Cada cabeza es un mundo, dicen por ahí y es cierto. Jacky Guzmán y su decena de cirugías. Es su cuerpo y es su plata, pero yo siento que este tipo de procedimiento puede traer sus consecuencias a largo plazo y más si son varios. En algún momento el cuerpo se puede cansar de esto. ¡Ojo! No le quedó mal el aumento de los senos, pero ya debe parar.

Pereza

¿Ya se terminó la pataleta de la TikToker Mollie? ¡Qué payasada! Lo que quería era ganar gracia y hablando de demanda y todo. ¡Ay no! Quedó fue en pena. Bueno, ella se lo buscó. Sí, sí da rabia que le den a uno vuelto en monedas, pero no era para tanto, llame a los encargados y diga que no quiere ese sencillo. No haga semejante escándalo por una tontería.

Mentira no es

Oye, Kathy Phillips tiene toda la razón en decir que son muchos, incluyéndola a ella, que guardan recetas y rutinas de ejercicios, entre otras cosas y al final no hacemos nada. Tenemos el ánimo de ejecutarlos, pero no damos ese paso. Creo que es algo frecuente. Kathy, hay que buscar un método para hacer todo eso que planeamos. Me gustó su reflexión.