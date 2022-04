¿Experiencia?

“La Polla” habló de las mujeres que andan con los hombres ajeno, ella aconseja no hacerlo. Cuando lo dijo yo sentí que era la voz de la experiencia, que ella estuvo en una guerra como esa y trata de salvar a las mujeres que empiezan a hacer planes con hombres ajenos. ¿Será que tengo razón? Lo cierto es que si ella estuvo en esa situación qué bueno que logró salir de ahí.

Vaya, vaya

Fergie y Yemil, ¿siguen juntos? Pensé que eso había terminado, al parecer ya nadie les presta atención o ellos aprendieron a vivir su romance callados sin escándalos. Ojalá que a ella no le pase como a las otras, que al principio todo era miel y luego él fue sacando las garras y ya sabemos cómo terminó la historia. Aunque no creo que Fergie se deje.

Bien

Oye, “El Tachi” sí que ha sabido aprovechar su salida de la cárcel. Música nueva y hasta proyectos nuevos, una telenovela. ¡Vaya, vaya! El que puede, puede y el que no solo mira. La verdad me alegra, todo el mundo tiene derecho a agarrar un buen camino luego de obrar mal. Esto es lo importante no seguir en cosas negativas. ¡Qué bueno que él reflexionó y se ha encaminado!