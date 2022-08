¡Santo!

Versión impresa

¿Teletubbies? ¡La gente sí es mala! Oye, ya no saben ni qué decir para hablar mal de Anyuri. Ahora le dicen que parece un Teletubbies por su estatura. No sean así, que la “mijita” no cante como a muchos nos gustaría, no significa que deben atacarla con ese tipo de comentarios, no se pasen. Ya están caminando por otra área y eso no se hace. Anyuri, usted siga mejorando.

No

No sé, pero me da pereza ver a Rolo en Tu Mañana. Claro, el “mijito” tiene sus adeptos, pero en ese grupo no estoy yo. Aunque él intente ganar gracia, siento que no le sale. Debe cambiar de táctica, no capta mi atención. Es como aburrido, hasta su manera de hablar me da flojera. Cuando lo veo en pantalla cambio el canal. ¿Seré yo la única que siente esto?

Carismática

Oye, la gente sí que se divierte con Liza Hernández, es que ella tiene carisma y a donde llega es espontánea. La vi en Jelou! y cautivó miradas y, por supuesto, buenos comentarios. ¡Eso está bien! Así como muchos la odian, otros la aman con locura. Es que la verdad, ella no le pide nada a nadie, es como es y es feliz. No molesta a nadie. Me gustó el “outfit” que usó en el programa.