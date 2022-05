No sean así

Versión impresa

Aunque a mí tampoco me inspire tanta confianza Ekaterina Brendina, “La Panarusa”, siento que ha sido un buen gesto el de querer pedir apoyo para Eldis Sánchez. Ella dio la cuenta de la señora, no está pidiendo que hagan el aporte a su cuenta. ¡No sean así! No siento que la “mijita” venga hacer algún tipo de trampa. Ekaterina, no haga caso a los malos comentarios.

¡Así es!

Estoy de acuerdo con “Chollykid”, ya uno no puede andar por ahí paseando a diestra y siniestra en el carro, la gasolina no da para eso. ¡Muy cara! Hay que ver bien qué salidas se van hacer e implementar lo de una recolecta si alguien quiere unirse al viaje. No le veo nada de malo, opino lo mismo que él, los que se suban al carro deben aportar. Tiene la boca llena de razón.

Me alegra

Aunque algunos le estén tirando “hate” a Mari Gaby Sealy por su participación en “Tumbadores”, a mí si me da gusto que ella siga subiendo y aprovechando nuevos proyectos. Tal vez no llegue a ser una cinta con muchos premios, pero los que la critican quisieran estar ahí. Espero poder ver pronto las imágenes de esas primeras filmaciones en Panamá. ¡Enhorabuena!