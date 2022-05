¡Verdad!

¿Ustedes creen que los hombres feos conquistan con labia? Bueno, Sandra Sandoval dice que sí, que ella ha visto hombres feos conquistar a mujeres bonitas, y para colmo son hombres limpios, sin plata. Yo estoy con Sandra, porque a mí también me ha tocado ver a hombres feos y sin plata, y sus novias son una belleza. ¿Será que son hombres de buenos sentimientos?

Perverso...

Me dio mucha risa el análisis de Orman Inniss de aquellas mujeres que se la pasan viajando y les toman fotos, pero no se ve con quién andan. Dice Orman que ellas agradecen al Señor y que ahora él comprende que es que andan con un viejo que es el que paga todo, pero no lo sacan en ninguna foto. ¡Perverso! Pero, pueda que tenga algo de razón en su lógica.

Bien por ella

Oye, Liz Baila sigue mostrando los cambios en su vida. Presentó a su novio y todo. Se fueron para Roma. ¡Más bien! Dice ella que ha cambiado porque encontró a Dios, yo creo que a Dios y a su galán, pero eso está bien. Si ese cambio es para mejorar aspectos de su vida bienvenido sea. Ojalá le vaya muy bien en este nuevo camino, que no sea algo del momento.