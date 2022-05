¡Ay Dios!

Versión impresa

Yo espero que Tatiana no empiece a usar su embarazo para sonar más en las redes sociales. Ojalá viva su maternidad sin tantos escándalos. Yo sé que ella quiere compartir detalles, pero es mejor que lo viva de forma privada, porque después sale alguien y hace un comentario fuerte y ya está enojada. Por eso le aconsejo, no es “hate”, es para su tranquilidad.

¿En serio?

De verdad que más fue lo que gastaron, de lo que duraron juntas. Esa boda en México tuvo que haber salido cara. ¡Qué barbaridad! Por eso hay que pensar bien cuando uno va a dar ese paso, no es andar por ahí casándose si al final no están seguros. Ahora, gastar en el divorcio. Más fue la bulla que hicieron. Bueno, sí separadas están mejor, que bien que dieron ese paso.

Bien

No puedo pasar por alto felicitar a Joseline Pinto por su triunfo en Londres, de verdad que se lo merecía, pues hizo un gran esfuerzo para prepararse para esta competencia. Y al parecer seguirá su rutina, no bajará la guardia. ¡Muy bien! Eso es fuerza de voluntad, no es tarea fácil. Qué bueno que se quedó paseando por varias ciudades de Europa, para relajarse junto a su novio.