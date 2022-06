Bien

Oye, Víctor Rodríguez es bien competitivo, se sabe desenvolver en “Pasapalabra”, tiene un gran conocimiento. Es un buen competidor para Cornelio, los dos saben lo que dicen y no van a perder el tiempo. ¡Así debe ser este programa! Cada día lo veo más fuerte cuanto se enfrenta a Cornelio, aunque a veces no sea el ganador del día, no lo dejan en 0 aciertos. ¡Muy bien!

Bonita

Nicolle Ferguson se veía divina en la gala de esta semana de “Yo me llamo”, aunque el pantalón no me gustaba mucho, a ella le quedaba espectacular. Bueno, para qué negarlo, la “mijita” es bien simpática. Además, el peinado que lució le iba muy bien, era sencillo, pero elegante. No tengo quejas de ese “outfit”, porque a veces usan unas cosas que nada qué ver.

Pereza

No puedo creer que siga la “One Two” como jurado de “Yo me llamo”. ¿En serio? Señores, ya busquen a otro personaje para eso, ella ya da pereza, su tiempo ya pasó y eso es algo que no quiere aceptar. Ya no tiene gracia, es mejor que se dedique a sus eventos privados. Ya no sabe ni qué hacer para llamar la atención, debe de innovar, ya es hora de actualizarse.