¡Qué mal!

Pobre “Ministra”, qué mal rato tuvo que pasar por culpa de los “amigos de lo ajeno”. La verdad que las cosas en Panamá están serias. Ir a un evento a ganarte el pan, pero cuando sales ver tu auto destruido y de tus pertenencias nada. No, qué va. Al menos no le hicieron nada, todo fue material. Pero, ya las autoridades deben poner un alto a esta situación.

¡Ay Dios!

De verdad que no me había percatado que varios de los llamados “influencers” hacen lo que les da la gana en el volante. Sí, muchos tienen la mala costumbre de no usar el cinturón de seguridad y manejan mirando el celular para grabar sus videos. Luego les pasa algo y dicen que es mala suerte. ¡Seriedad! Voy a tomar como ejemplo a Jacky Guzmán, sea más cuidadosa.

De mal gusto

¿Por qué? ¿Por qué “Chollykid” habla encima de la comida? Ese relajo que cargan en ese programa con cosas como la comida no es agradable. Ayer, el “mijito” corría con una caja con alimentos y hablaba, vi todo lo que masticaba, muy feo eso. No lo haga más. Deben ponerse más serios y aprovechar el espacio televisivo. Ustedes tienen talento, no lo arruinen así.