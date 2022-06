¡Ay no!

Versión impresa

Lo que le pasó a Neka fue por descuido de ella misma, los niños son niños. Ella debió asegurarse de que su pequeño lo tuviese alguien mientras ella hablaba con “La Bichota”. Con el niño cerca cualquier cosa parecida hubiese ocurrido. ¿Quién estaría a cargo del niño en ese momento? Esa persona debió irse de ahí también. La culpa fue de los adultos presentes.

¿Hasta cuándo?

MaryGaby Sealy, por qué tiene que andar mostrando tanto, “mijita” usted es muy guapa no caiga en eso de enseñar más de la cuenta para generar. Creo que usted no lo necesita, usted ya es conocida. Además, hasta una película va hacer, no hay necesidad de andar mostrando tanta carne. No sé porque las dizque famosas recurren a esto, a mí no me parece. Es solo un consejo.

¡Santo!

¿Por qué quieren que Solaris Barba deje “A lo Panameño”? Señores, ella como todo ciudadano mayor de edad debe pagar sus deudas, cuándo pase el concurso, qué va hacer. ¿Qué tal que quede detrás de la ambulancia? Déjenla tranquila. Sí, debe tener tiempo para prepararse, pero debe organizarse. Y, por supuesto, serán días difíciles, pero toca esforzarse. No será fácil.