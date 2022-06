Respire

Oye, me da una angustia ver a Meredith Serracín cuando está en vivo en el noticiero. ¡Dios mío! Siento que le va a dar algo, respira con una angustia. Digo, yo comprendo la adrenalina del asunto, pero, trate de agarrar las cosas con calma. Le va a dar una cosa en pleno en vivo. Yo sé que el momento no debe ser fácil, pero hay que controlarse. Ese corazón va a mil por hora.

Maldad

¡Ay no! La gente si es mala, ya se pasan. Mira que venir a mentir diciendo que Anyuri había fallecido no estuvo bien. El relajo llega hasta un punto, no se pasen. Sé que a muchos la “mijita” no les cae bien, pero para venir a jugar con la muerte, no está bien. Lo bueno es que ella no se lo tomó a mal. Además, muchos dicen que fue ella que se inventó eso, la verdad no lo creo.

Bien lindos

Ver a Gaby Garrido y a su esposo Patrick Vollert me da una alegría, se ven tan lindos. Bueno, ya era hora de que la “mijita” se aquietara, porque andaba de aquí para allá. Tengo que confesar que yo era parte de ese grupo que decía que solo durarían unos meses, conociendo los antecedentes de ella, pero calló bocas. Son muy felices, parece una historia de telenovela.