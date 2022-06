Qué tierno, pero...

¿Aún hay amor? Oye, escuché cómo habló El Musulini de su ex Anyuri en un programa local. ¿Será que aún hay amor? Yo sí digo una cosa, cuando se termina con alguien ya no deben estar pendiente de esa persona, tampoco es que sean insensibles, pero él ya debe mirar para otro lado. Él dice que, si ella necesita apoyo, él estará, pero ya debe de ir soltando “Musu”

¡Cansan!

¡Ay no! Ya dejen a Jacky Guzmán y a Dímelo Flow, si andan o no, si se quieren o no, eso no le importa a nadie. Pobres “mijitos” viven en medio de que sí o que no. Más vale que a ellos todo le resbala. Aunque si estuviesen juntos fuese lindo, porque hacen bonita pareja. Pero, si no están juntos, tampoco es que se vaya a acabar el mundo.

¡Déjenlos vivir!

¡Qué problema!

No sé a ustedes, pero a mí me da cosita con César Anel, tras que ya no tiene Miss Universo Panamá, ahora debe. ¡Santo! Al menos él aceptó que debía la licencia del Miss Grand Internacional, pero también dejó claro que va a pagar. ¡Así que dejemos el morbo a un lado! Pero, César Anel, igual te aconsejo que te pongas pilas para que te saquen de esa lista de deudores rápido.