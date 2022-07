Muy bien

Versión impresa

Aunque su música no me agrada, me alegra que Anyuri tenga la oportunidad de abrir el concierto de Wisin y Yandel. Después de lo que ocurrió con “La Bichota”, me dio pena ajena con la “Mijita”, no debieron dejarla vestida. ¡Qué tristeza! Como dije hace unos días, eso no estuvo bien, pero también es cierto que no hay mal que por bien no venga. ¡Felicidades!

¿Por qué?

Yo no entiendo a esas dizque “personalidades de la farándula local”, qué ganan con andar ventilando su vida privada. Kim Chang, porqué tiene que andar con esos comentarios de su vida personal. ¿Qué gana con compartir que el papá del bebé que espera no se hizo o no quiere responsabilizarse? Será que busca tener más seguidores.¡Que feo!

Pobre

Ojalá todos los hombres fueron como Joako Fábrega, bien responsables. Me dio tristeza con él luego de que se enteró de que no era el padre de aquel niño. Se ve que le dio duro la noticia. Joako no me caía bien, pero ahora sí. Se ve que es sensible y ante estos temas más. “Mijito” no se preocupe, por algo Dios hace las cosas y qué bueno que lo supo a tiempo.