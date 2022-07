¡Ay no!

Versión impresa

¡Otra vez! La periodista Birna Julissa Quintero volvió a dar de qué hablar tras lucir un traje ajustado y escotado. Estuvo entre adeptos y detractores. Ella solo quería contar que cumplía 49 años. Muy guapa y todo, pero siento que le gusta llamar la atención y se pasa, está bien que es simpática, pero ya debe bajar dos rayas. No pase la línea de lo "sexy".

¡Más bien!

A mí sí me alegra que Delany Precilla se suba nuevamente a la pasarela de "Miami Swim Week". Panamá dirá presente y bien representado. Ella es muy guapa, no importa si su cuerpo tuvo la ayuda de un cirujano. Luce hermosa a pesar de que tiene dos hijos. Dejen la enviada. Si hay dolor que no se note. “Mijita” usted siga brillando. Le deseo lo mejor.

Vaya, vaya...

Bueno, ya hay un grupo que quedó feliz porque al parecer Jacky Guzmán y Dímelo Flow están juntos de nuevo. Sí es así, hasta yo les mando felicitaciones. Hacen bonita pareja, espero ahora sí duren mucho tiempo. Pero, por favor, traten de vivir este amor lo más alejado de los reflectores, aunque es un poco difícil, pero no es imposible. ¡Suerte!