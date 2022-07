Pobrecita

Pobre Meredith Serracín en la cobertura de las protestas, el miércoles le fue muy mal. Yo estaba escuchando el despacho que ella hacía desde la 5 de Mayo, parecía que le iba a dar algo a causa del gas pimienta y ella valiente no se detenía, siguió haciendo su reporte. Un aplauso. Pero, debe tener cuidado, eso es muy peligroso, no ponga en riesgo su vida.

Sí y no

Cornelio es muy inteligente y se ha lucido en el programa “Pasapalabra”, pero ya debe bajar la intensidad de andar mencionando la palabra “amor”, llega un momento en que te cansa y eso es lo que me está pasando a mí. Es que cuando lo dice ya no es divertido, debe usar otra estrategia. Sí, puede ser como su marca, pero ya me da pereza escucharlo decirla.

¡Ay padre!

Gloria Quintana está lista para el ruedo político. ¡Ay no! ¿Será que hace algo o va pensando solo en el billete? No sé, algo no me cuadra. Los famosos del patio se están inclinando por la política con la supuesta bandera de hacer el cambio. “Ajá” ¿Y qué más? A mí no me convencen mucho. Bueno, ojalá Gloria Quintana sí tenga un buen plan de trabajo. Amanecerá y veremos.