Si hay dolor que no se note. Dania María Vergara, aunque no haya dicho nombre, me suena que esa indirecta era para Alejando Torres. Si él regaló boletos no creo que haya sido porque no los podía vender, sino porque él quiso. Yo creo que usted debe concentrarse más en seguir con su música y no estar mirando para la “casa” ajena. Es un consejo, aunque no me lo pidió.

Descubrió el agua tibia

Birna Julissa Quintero dijo toda la verdad en cuanto al alto precio de la canasta básica. ¡Esto no se aguanta! Pero, creo que eso ya lo sabemos todos. No sé, me parece que ella quería venir a figurar, pues ya hace días que no se habla de ella. Aunque reitero que es un tema que está en la palestra pública, pero no dijo nada que no se sepa. Igual se le agradece su comentario.

Felicidades

¡Qué bueno que Sheldry Sáez se va a casar finalmente! Espero que cuando eso pase le vaya muy bien, que sea muy feliz con su familia. Lo que sí me empieza a molestar es que ande compartiendo cada detalle de ese evento, pues siempre he dicho que entre menos personas sepan de tus planes, mejor te va. ¡Digo yo! Aunque parece que ella quiere dar detalles.