¡No!

La verdad a mí no me pareció nada gracioso que Bk le tirara agua a Julia en la cara, aunque haya sido una broma para TikTok. No sé si estoy exagerando, pero ya eso es una falta de respeto. Claro, si a ella le gusta o no le molestó, es su asunto y de paso la admiro. Pero, fue de mal gusto, hasta lo vi como mala educación. Hasta allá no deben llegar.

¡Bárbaro!

¡No, qué va! Tenía que practicar. ¿Qué le pasó a Robin Durán con ese baile? ¡Dios mío! Hay que ponerle aceite a esa cintura, está bien duro. Ya sabemos que lo suyo no es el baile, le va mejor en la cocina. Guapo y no sabe dar un buen meneo. Déjese llevar por la música, nada le cuesta. Bueno, la práctica hace al maestro, usted siga algún día lo hace bien.

¡Ay no!

Natalia, cuando vaya hacer una entrevista, como la que hizo ayer a los policías que le salvaron la vida a una persona en el Metro, debe prepararse, creo que las preguntas eran básicas. Sé que era la experiencia de los policías en aquella situación, pero cómo van a saber que alguien llega al Metro con la intención de atentar contra su vida, creo que no hay manera de saberlo. ¡Ojo!