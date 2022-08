Extrañas

Versión impresa

¡Ay no! Vi uno de los videos de Dímelo Flow en TikTok y también quedé mirando sus piernas. Coincido con los que dijeron que los pantalones cortos no le van. Sus piernas se ven extrañas. No sé si es falta de ejercicio en esta parte del cuerpo. Pero, estoy clara en que si a mí no me gustan, no importa, pues el comentario que interesa es el de su novia. Pero, reitero, están raras.

¡Qué lío!

Liz Baila hablando de fornicación, no es mala la intención, sin embargo, creo que la gente lo ha tomado mal por los antecedentes de la “mijita”. Pero, señores, todos tenemos derecho a cambiar el rumbo, ella tal vez está en esa fase. Sé que a muchos eso no les agrada, no obstante, tratemos de no atacarla por sus mensajes en redes sociales, aunque no nos gusten.

Madurez

¡Qué bueno que Nikeisha Sánchez no odie al papá de su hijo! Eso es madurez, deben tratarse por el bien de su bebé, eso de andar peleando no lleva a nada bueno y puede llegar a afectar a su hijo. Como adultos deben hablar de las cosas que necesita el pequeño y dejar atrás cualquier diferencia. Me parece que la “mijita” lo está haciendo muy bien.