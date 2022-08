¡Qué rápido!

Versión impresa

¡Felicidades a los nuevos esposos! Me alegra que Liz Baila haya celebrado su matrimonio, lo que me dejó con la boca abierta es que ocurriera tan rápido. Pero, bueno, ellos sabrán por qué lo hicieron. La ceremonia la vi sencilla, pero muy bonita. El vestido estaba hermoso. Ojalá ese amor no se esfume con esa misma rapidez con la que se casaron. Disfruten.

Nueva etapa

La ex Calle 7, Kim Chang, ya tuvo a su pequeña. ¡Qué lindo ese momento! Espero que lo lleve de forma privada, porque “mijita” si empieza a publicar, la gente comenzará a comentar y no faltará alguien que escriba algo fuera de lugar y a usted le podrá incomodar. Así que para evitar le aconsejo -aunque no me lo pidió- que trate de forma privada este momento.

Me sorprendió

Qué bueno que haya personas que se estén acercando más a Dios. Zuany Tatiana es una de ellas y la felicito por haber escogido ese camino. Ojalá sea verdad y no que lo esté haciendo solo por taquillar, eso no estaría bien. Todos tenemos derecho a cambiar. Ella ha optado por ser “sierva”, que le vaya muy bien, eligió un buen camino. Me agrada.