¡Basta!

Pensé que la polémica entre “Yemil” y Kenny Man había terminado, pero no, se han dicho de todo los “Mijitos”, no les da pena andar divulgando sus trapos sucios en las redes. Uno de ellos no tiene criterio para andar dando consejo cuando ni siquiera él los aplica, todo sabemos de quién estoy hablando. ¡Mejor hagan música y dejen el “show” que no hay tarima!

Felicidades

¡Enhorabuena por Duckins! Vivió en Panamá por algunos años y ahora se codea con grandes estrellas de Hollywood, que bueno, sin embargo, no pasó mucho para que empezaran a tirarle “hate”, por qué no se pueden alegrar del triunfo de los demás, únicamente están reflejando su frustración con el éxito de los demás, trabajen en eso. Es solo un consejo.

¡Qué fina!

La princesa y diputada Kayra Harding fue retratada por el artista ghanés Kafui Amediku, el mismo artista que retrató al expresidente Barack Obama, la pieza la dejo impresionada, sin embargo, para otros fue motivo de burlas e insinuaciones, preguntando si la obra la pagó con su dinero o con los recursos del Estado. ¡Qué fuerte! No dejan pasar una.