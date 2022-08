Complicado

Pobre de Ulpiano Vergara no quiero estar en sus zapatos, porque le están diciendo de todo tras darle sus buenos deseos a Anael. Es una situación complicada, porque es claro que dentro de su agrupación algo no anda bien. No puede ser casualidad tantas renuncias en los últimos años entre los miembros del conjunto. “Cuando el río suena es porque piedras trae”.

¡Qué bien!

Me dio mucha alegría saber que “El Tachi” logró su libertad, bien por él y su familia. “Mijito” ahora no desvíe su camino, siga por la ruta del triunfo con su música, que usted tiene talento. Dedíquese a su carrera musical y a su familia. Tiene mucha gente que lo aprecia y lo apoya. Un error lo comete cualquiera, pero hay que aprender de ellos para no volver a tropezar.

Felicidades

Qué envidia, pero de la buena, con Milka Rodríguez, quien va camino al altar. Parece un cuento de hadas. Ojalá que todo le marche bien y de verdad esta pareja esté “full” enamorada y formen una linda familia por muchos años. Ella se ve que está feliz y no es para menos. Su vida ha dado un giro y para bien. Irse a estudiar fuera de Panamá ha sido una gran oportunidad.