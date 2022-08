Bien dicho

Sí, es solo problema de ella si quiere hacerse dos, tres, cuatro o las cirugías estéticas que desee. Doralis Mela, es dueña de su plata y de su cuerpo. Pero, “mijita” no agarre lucha con los “hate”, como usted dice, sí usted se siente bien con esos retoques qué más da. La gente siempre va a hablar, por bien o por mal. Usted siga siendo feliz, que nada le robe la calma.

¡No, no y no!

¡Ay no! Vi a Karina Linnett en “Pasapalabra”, qué pereza. La “mijita” andaba con una ridiculez como que quería sacar gracia, pero esa actitud se veía mal. Al menos a mí no me gustó. Yo imagino que estaba así porque también participó en el programa su novio Asaf. Yo la vi como que todo lo quería exagerar. Me dio pena ajena. No haga eso más, madure.

¡Fuerte!

¡Ay Dios mío! Me di una vuelta por la cuenta de Instagram de Dania María Vergara. Los comentarios, donde le dicen que es la culpable de lo que ocurre con la agrupación de su papá, no se han hecho esperar. ¡Ay no! No quiero estar en sus zapatos, debe ser incómodo que muchos la vean como la “peleona”. Hasta le dijeron que iba a hacer que el conjunto desapareciera.