La Columna de Doña Perla

Lejos de la cocina

Marelissa Him es muy guapa, todo lo que se pone le queda muy bonito. No obstante, como que la cocina no es lo suyo. Todo no puede ser perfecto. La vi en Jelou! junto al "chef" Alexis Sitton, pero al parecer no se lleva muy bien con la cocina o se enredó porque no es su cocina.

Mira tú

Nikeisha contó que en un momento de su vida le fueron infiel, la quemaron. Pero ella también lo quemó por venganza. Si ella se sintió bien haciéndolo, no tenemos por qué juzgarla. Es su asunto. Ya no creo que sea un asunto de asombrarse, no es la primera ni será la última.

Revuelo

Oye, Linda Brand está en picando más que el ají chombo, hasta hay un #lindabrandchallenge. Muy ingeniosa a la hora de publicar en Twitter. Pero, aunque ponga su foto, ella sí brinda información de la agenda noticiosa del país. No son pendejadas como hacen otras personas por ahí.