Sí y no...

A mí no me convenció el “chef” Alexis Sittón con esos comentarios después de probar los taquitos de flor de Jamaica. Su cara lo dijo todo, trató de disimular, siento que sabía bien, pero tampoco fue como excelente. Reitero, no quiero decir que estaba malo, sino que a Sittón como que no le gustó mucho. Me da esa impresión, él demoró para dar su comentario.

Sin filtro

¡Qué buen sentido del humor tiene Sandra Sandoval! Ella misma se tira “hate”. Vi la foto de antaño que publicó y estoy de acuerdo con ella, mejor que se hizo sus retoques, sino cómo estuviera ahora a sus más de 50 años. Muy divertido ver su comentario contra ella sobre esa imagen. Bueno, Sandra los tiempos cambian no sea tan dura con usted misma.

Fuerza

Ojalá que Japanese mejore pronto y pueda seguir llevando música a sus simpatizantes. Él es fuerte y se ve que está dándolo todo por pararse de la silla de ruedas y ser el que era antes. Eso es importante, que él tenga la disposición de mejorar porque así la recuperación será más rápida. También me agrada que no ha perdido la fe y siempre coloca a Dios por delante.