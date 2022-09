Siga así

¿Qué les parece “El Jorón de la chismosa”? Bueno, Yedgar Carolina tiene madera para ese tipo de temas. Espero siga por ese camino, porque veo que los comentarios son positivos y halagan el trabajo del “influencer”. Por eso digo, “mijito” siga así y si va a cambiar algo busque un buen asesoramiento para que no se vaya a dañar la esencia del segmento.

No y sí

No sé, pero no me hace mucha gracia ver a Nicole Pinto en “La Mordida”. ¡Ojo! No digo que ella no sea capaz de hacer el trabajo, sino que ese programa es para personas que manejen más la farándula, no veo a Nicole con ese perfil. La veo en un programa menos polémico. Por otro lado, de sus vestuarios no tengo queja, son sencillos, pero lindos. Le quedan muy bien.

Bien

¡Ay Delany! Si yo fuera usted tampoco quisiera tener más hijos, pero es porque ya tiene dos y es la parejita. Algo que muchas parejas anhelan y cuando los tienen “cierran la fábrica”. Eso está bien. Así que la comprendo, no la juzgo ni la critico, sus razones tendrá. Ella disfruta de sus hijos, que ya están creciendo y qué pereza empezar de 0 nuevamente.