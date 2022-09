Auténtica

Todos, incluyéndome, disfrutamos de las ocurrencias de la “Gallina fina”, es muy auténtica y en su paso por tierras europeas no perdió ni una pizca de su esencia, siempre sonriendo y contando sus andanzas. Me dio mucha risa los problemas que tuvo con la comida y pese a que estaba disfrutando de su viaje ya extrañaba lo local, esos platillos que tanto presume en sus redes.

Son niveles…

Gira en Europa, canciones nuevas y una invitación a la Casa Blanca. La carrera de “El Boza” va en ascenso y se suma a la lista de celebridades que han visitado la residencia presidencial. ¡Enhorabuena por el muchacho! Pasó de ser un rebelde sin causa, para convertirse en uno de los embajadores de la música latina, espero siga así porque lo está haciendo bien.

¿Qué presentará?

La “controversial” se va de gira a nivel internacional y me intriga ver qué le presentará al público, la “mijita” cuenta con popularidad a nivel local, aunque no todos disfrutan de su música, y montar un “show” que esté a la altura para un tour en el extranjero no es cosa fácil, espero que a Anyuri le vaya mejor que a Yailin porque esto será como su carta de presentación.